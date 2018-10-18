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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 16:21 18.10.2018 - 16:21

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг заявила о необходимости продолжать переговоры ЕС с США по спорным торговым вопросам.

"Мы довольны тем, что эти переговоры вообще проходят", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

"Их нужно продолжать", - отметила А.Меркель, добавив, что эти переговоры нельзя назвать затянувшимися, так как переговорный процесс стартовал сравнительно недавно. Так она ответила на вопрос о том, как реагировать на то, что президент США Дональд Трамп, по некоторым данным, начинает терять терпение и может пойти на жесткие меры против ЕС в торговой сфере.

Ранее газета "Уолл-стрит джорнэл" сообщила, что министр торговли США Уилбур Росс в среду назвал неудовлетворительным продвижение торговых переговоров с Европейским союзом.

По словам министра, президент США Дональд Трамп хочет быстрых результатов этих переговоров.

"Нам очень нужен ощутимый прогресс, терпение нашего президента не безгранично", - заявил У.Росс в ходе брифинга в Брюсселе, где он накануне встретился с членом Европейской комиссии по торговле Сесилией Мальмстрём.

Он также раскритиковал С.Мальмстрём за ее слова о том, что американская сторона затягивает переговоры об основах торгового соглашения и не проявляет достаточного интереса.

Посол США при ЕС Гордон Сондленд, сопровождающий У.Росса на встречах в Брюсселе, заявил, что это Евросоюз тормозит прогресс.

"Вообще никакого продвижения нет из-за полной неуступчивости ее (С.Мальмстрём - ИФ) команды в том, чтобы осмыслить любой из обсуждаемых нами вопросов значимым образом", - сказал Г.Сондленд.

Как отмечает газета, упреки американского министра торговли повышают риски того, что США введут пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов из Европы.

Между тем меньше трех месяцев назад Д.Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились сократить пошлины и ослабить нормативные барьеры, препятствующие торговле между США и ЕС.

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