Меркель выступает за продолжение переговоров с США по спорным торговым вопросам
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Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг заявила о необходимости продолжать переговоры ЕС с США по спорным торговым вопросам.
"Мы довольны тем, что эти переговоры вообще проходят", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
"Их нужно продолжать", - отметила А.Меркель, добавив, что эти переговоры нельзя назвать затянувшимися, так как переговорный процесс стартовал сравнительно недавно. Так она ответила на вопрос о том, как реагировать на то, что президент США Дональд Трамп, по некоторым данным, начинает терять терпение и может пойти на жесткие меры против ЕС в торговой сфере.
Ранее газета "Уолл-стрит джорнэл" сообщила, что министр торговли США Уилбур Росс в среду назвал неудовлетворительным продвижение торговых переговоров с Европейским союзом.
По словам министра, президент США Дональд Трамп хочет быстрых результатов этих переговоров.
"Нам очень нужен ощутимый прогресс, терпение нашего президента не безгранично", - заявил У.Росс в ходе брифинга в Брюсселе, где он накануне встретился с членом Европейской комиссии по торговле Сесилией Мальмстрём.
Он также раскритиковал С.Мальмстрём за ее слова о том, что американская сторона затягивает переговоры об основах торгового соглашения и не проявляет достаточного интереса.
Посол США при ЕС Гордон Сондленд, сопровождающий У.Росса на встречах в Брюсселе, заявил, что это Евросоюз тормозит прогресс.
"Вообще никакого продвижения нет из-за полной неуступчивости ее (С.Мальмстрём - ИФ) команды в том, чтобы осмыслить любой из обсуждаемых нами вопросов значимым образом", - сказал Г.Сондленд.
Как отмечает газета, упреки американского министра торговли повышают риски того, что США введут пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов из Европы.
Между тем меньше трех месяцев назад Д.Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились сократить пошлины и ослабить нормативные барьеры, препятствующие торговле между США и ЕС.
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Интерфакс