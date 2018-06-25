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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 12:41 25.06.2018 - 12:41

Берлин. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлера Германии Ангелу Меркель поддерживает больше граждан Баварии, чем главу МВД Хорста Зеехофера, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским институтом Forsa. При этом Х.Зеехофер ранее был премьер-министром Баварии.

В последние недели глава МВД и канцлер активно спорили на тему миграционной политики, Х.Зеехофер выступал за односторонние шаги ФРГ в сфере противодействия нелегальной миграции, в частности он предлагает мигрантам, зарегистрированным в качестве беженцев в других странах ЕС, отказывать в праве пребывания в ФРГ прямо на немецкой границе. А.Меркель с этим не согласна и стремится добиться двухсторонних договоренностей со странами ЕС, которые проблема миграции затронула сильнее всего, а также общеевропейского решения.

Согласно опросу, только 37% респондентов оценивают работу Х.Зеехофера позитивно, 61% граждан этой работой недовольны. Работой канцлера А.Меркель довольны 43% баварцев. При этом в рядах собственной партии - Христианско-социального союза ХСС - Х.Зеехофера поддерживает всего около 55%.

Что касается стремления Х.Зеехофера действовать в миграционной политике в одностороннем порядке, то в этом политика поддерживает меньшинство баварцев, 71% респондентов - на стороне А.Меркель и хотели бы общеевропейского решения.

Опрос проведен 21 и 22 июня 2018 года по заказу медиагруппы "РТЛ", в нем приняли участие 1 тысяча 33 жителя федеральной земли Бавария. Статистическая погрешность составляет 3 процентных пункта.

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