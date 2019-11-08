Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 11:49

Берлин. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье вечером встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который приедет на ужин по случаю годовщины падения Берлинской стены, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"В воскресенье вечером в 18 часов (20:00 мск) канцлер, президент (Германии Франк-Вальтер) Штайнмайер и французский президент Эмманюэль Макрон встретятся за ужином", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

Официальные торжества по случаю 30-летия падения Берлинской стены пройдут в субботу, 9 ноября.

1тф ав

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