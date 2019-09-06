Берлин. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном обсудила ситуацию в Гонконге, призвав к поискам ненасильственного решения кризиса, сообщает Associated Press.
"В ходе переговоров я указала на то, что права и свободы (граждан в Гонконге - ИФ), гарантируемые Основным законом Гонконга, должны быть защищены", - сказала она на совместной пресс-конференции с Ли Кэцяном.
Основной закон в Гонконге, отмечает агентство, де-факто является конституцией этого специального административного района. В нем указано, что местные власти сохраняют суверенитет над всеми делами Гонконга, кроме обороны и внешней политики.
По данным "Дойче велле", Меркель также заявила, что в сложившейся ситуации необходимо избежать насилия и найти выход при помощи диалога.
Со своей стороны Ли Кэцян заявил, что Пекин помогать властям Гонконга в рамках существующих законов.
Помимо этого, канцлер Германии заявила, что торговый спор между США и Китаем оказывает негативное влияние и на другие страны, призвав к его скорейшему урегулированию. Также она призвала компании Китая активнее инвестировать в Германии.
Меркель находится в Китае с трехдневным визитом, он начался в пятницу.
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