Меркель в преддверии саммита ЕС обсудит тему миграции с председателем ЕС и премьером Испании
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Берлин. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель 26 июня в Берлине встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом и председателем Европейского совета Дональдом Туском, сообщила в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Во вторник канцлер примет премьер-министра Испании Педро Санчеса", - сказала У.Деммер журналистам в Берлине. В этот же день состоится встреча канцлера с председателем ЕС, указала она.
Переговоры будут посвящены проблемам миграции и пройдут в преддверии саммита ЕС, он назначен на 28-29 июня.
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Интерфакс