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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 11:51 22.06.2018 - 11:51

Берлин. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель 26 июня в Берлине встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом и председателем Европейского совета Дональдом Туском, сообщила в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Во вторник канцлер примет премьер-министра Испании Педро Санчеса", - сказала У.Деммер журналистам в Берлине. В этот же день состоится встреча канцлера с председателем ЕС, указала она.

Переговоры будут посвящены проблемам миграции и пройдут в преддверии саммита ЕС, он назначен на 28-29 июня.

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