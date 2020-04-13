Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 12:42

Берлин. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель в среду обсудит с руководством регионов планы по смягчению ограничительных мер из-за коронавируса, сообщают в понедельник немецкие СМИ.

Как ожидается, в понедельник или вторник будет опубликован доклад академии наук "Леопольдина" с рекомендациями по постепенному смягчению общественных ограничений, которого ожидает Меркель.

Во вторник, по данным Hessenschau, глава минздрава Йенс Шпан обсудит ситуацию с премьер-министром Гессена Фолькером Буфье, чтобы подготовиться к конференции с канцлером в среду.

По данным института Роберта Коха на 13 апреля, в Германии коронавирусом заражены 123 тысячи 16 человек, 2 тысячи 799 человек скончались.

Для подавления пандемии вируса власти ФРГ ввели масштабные ограничения в общественной жизни: закрыто большинство общественных учреждений, те, которые открыты, работают с ограниченным доступом.

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