Берлин. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг вечером примет в Берлине председателя Европейского совета Дональда Туска, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Во вторник канцлер примет Дональда Туска, они встретятся за ужином", - сказал Зайберт.
По его словам, встреча пройдет в закрытом от прессы режиме.
"Встреча служит подготовке неформального саммита ЕС, который пройдет во вторник", - указал представитель немецкого правительства.
Неформальная встреча лидеров ЕС состоится 28 мая.
1тф аю