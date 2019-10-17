Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 9:56

Берлин. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг утром выразила готовность упорно работать для достижения соглашения с Великобританией по Brexit.

"Найти хорошее решение (по Brexit - ИФ) - это все равно, что создать квадрат из круга", - сказала канцлер в Бундестаге.

Она добавила, что несмотря на возможные трудности, ЕС "готов вести переговоры до последней секунды".

В свою очередь, лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Александр Гауланд попросил канцлера ФРГ "сделать все возможное, чтобы не затруднять выход Великобритании из ЕС".

В четверг британский премьер Борис Джонсон отправляется на саммит в Брюссель, где попытается согласовать с 27 государствами ЕС текст нового соглашения. Если ему удастся это сделать, следующим этапом станет одобрение соглашения большинством в британской палате общин.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, премьер-министр страны Борис Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

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