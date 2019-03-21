Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 12:46

***Мэй активно критикуют в британском парламенте после речи о Brexit

(расширенная версия сообщения от 12:21 мск)

Берлин. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что допускает краткий перенос Brexit, если британский парламент одобрит соглашение с ЕС.

"Уверена, что о коротком продлении срока можно говорить положительно", - сказала канцлер в четверг, выступая в бундестаге с правительственным заявлением перед саммитом ЕС.

В то же время, отметила она, если британский парламент не проголосует за соглашение с ЕС, то, очевидно, придется проводить новую встречу лидеров ЕС.

"Мы активно работаем над упорядоченным выходом и так же активно готовимся к тому, что он может быть неотрегулированным", - указала канцлер.

Канцлер подчеркнула, что она готова работать "до последнего дня и до последнего часа", чтобы обеспечить выход Великобритании из ЕС с соглашением.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини в четверг заявил, что он готов одобрить продление сроков Brexit только до 23 мая, когда состоятся выборы в Европарламент. Премьер отметил, что он "совершенно не понимает, чего на самом деле хочет Великобритания", передает агентство Associated Press.

Президент Литвы Даля Грибаускайте, в свою очередь, заявила, что, по ее мнению, ЕС "конечно, будет расположен к тому", чтобы помочь Т.Мэй вести диалог с парламентом, то есть поддержит продление Brexit.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, соответствующее письмо она направила в Брюссель. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен лидерами стран ЕС на саммите на этой неделе. В то же время, председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что перенос сроков Brexit на некоторое время допустим, однако только в том случае, если парламент Великобритании одобрит соглашение между Брюсселем и Лондоном.

Вечером в среду Т.Мэй выступила с обращением к британцам, в котором, в частности, обвинила парламент в проблемах с Brexit.

"Парламент сделал все возможное, чтобы избежать выбора. Все, о чем говорили члены парламента - это то, чего они не хотят", - заявила Т.Мэй.

В то же время Т.Мэй заявила, что сама она поддерживает подданных Великобритании и понимает, что они устали от внутренней борьбы и политических игр.

Члены парламента резко отреагировали на подобное заявление. Так, депутат-лейбористка Лиза Нанди назвала слова "постыдными" и заметила, что подобные нападки могут стоить премьеру голосов в парламенте по Brexit. Депутат-лейборист Уэс Стритинг напомнил, что членам парламента нередко угрожают расправой, и, теперь, если "кому-то из депутатов будет нанесен вред, ей (Т.Мэй - ИФ) придется взять на себя часть ответственности". Депутат Анна Субри, недавно покинувшая Консервативную партию, навала заявление Т.Мэй "самым несправедливым и спорным заявлением из когда-либо сделанных премьерами".

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