Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 12:47

Лондон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила во вторник британскому премьеру Борису Джонсону в телефонном разговоре, что заключение сделки с Евросоюзом по Brexit теперь маловероятна, сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

"Она дала понять, что сделка чрезвычайно маловероятна, и она думает, что ЕС имеет право вето в отношении выхода нас (Великобритании - ИФ) из таможенного союза", - цитирует телеканал слова источника.

При этом Меркель уделяла особое внимание проблеме Северной Ирландии и ирландской границы.

По данным Sky News, Джонсон в свою очередь отметил, что переговоры по "находятся на грани катастрофы".

Также премьер сказал, что ему неочевидно, будто со стороны ЕС есть желание продолжить переговоры.

Джонсон добавил, что, по его мнению, ряд сил в ЕС рассчитывают на второй референдум по Brexit в Великобритании, который отменит результаты референдума 2016 года. В то же время Джонсон заявил Меркель, что подобные ожидания беспочвенны.

Таким образом, резюмирует источник, разговор между Джонсоном и Меркель "означает - соглашение в принципе невозможно".

Ранее журнал The Spectator сообщал со ссылкой на источник на Даунинг-стрит, что власти Великобритании не хотят продолжать переговоры с ЕС по Brexit и предлагать новые варианты проекта соглашения о выходе страны из ЕС.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

1ви 1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!