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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 13:14 06.06.2018 - 13:14

Берлин. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что выступает в пользу диалога с Россией, несмотря на существующие разногласия, передают западные СМИ.

"Диалог всегда важен", - сказала А.Меркель, отвечая в Бундестаге на вопрос об отношениях с Россией.

Она также отметила, что ожидает "сложных переговоров" на саммите G7 в Канаде, который пройдет на этой неделе.

Ранее в среду федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отношения России и ЕС необходимо вывести из тупика. Он отметил, что в интересах России и ЕС "стремиться к сотрудничеству на нашем континенте".

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