Меркель заявила о важности диалога с Россией
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Берлин. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что выступает в пользу диалога с Россией, несмотря на существующие разногласия, передают западные СМИ.
"Диалог всегда важен", - сказала А.Меркель, отвечая в Бундестаге на вопрос об отношениях с Россией.
Она также отметила, что ожидает "сложных переговоров" на саммите G7 в Канаде, который пройдет на этой неделе.
Ранее в среду федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отношения России и ЕС необходимо вывести из тупика. Он отметил, что в интересах России и ЕС "стремиться к сотрудничеству на нашем континенте".
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Интерфакс