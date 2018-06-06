Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 13:31 06.06.2018 - 13:31

*** Она пока не видит возможности присоединения России к G7

(расширенная версия)

Берлин. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что выступает в пользу диалога с Россией, несмотря на существующие разногласия, передают западные СМИ.

"Диалог всегда важен", - сказала А.Меркель, отвечая в Бундестаге на вопрос об отношениях с Россией.

Она также отметила, что ожидает "сложных переговоров" на саммите G7 в Канаде, который пройдет на этой неделе.

А.Меркель отвергла идею о возможности восстановления на данном этапе формата "Группы восьми", пишет агентство "Ассошиэйтед пресс". В ходе сессии парламента депутат от партии Альтернатива для Германии задал канцлеру вопрос, о том, было ли правильно исключать Россию из G8 и стоит ли вернуться к такому формату.

А.Меркель отметила, что в G7 входят страны, которые характеризует соблюдение норм международного права, а присоединение Крыма к России было его "вопиющим нарушением". Она отметила, что по этой причине исключение России было "неизбежным".

Канцлер заявила, что возвращение России в подобный формат сейчас невозможно, отмечает агентство.

Ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отношения России и ЕС необходимо вывести из тупика. Он отметил, что в интересах России и ЕС "стремиться к сотрудничеству на нашем континенте".

Ранее в среду федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отношения России и ЕС необходимо вывести из тупика. Он отметил, что в интересах России и ЕС "стремиться к сотрудничеству на нашем континенте".

***/ 1мм во мф

Neuer Inhalt Horizontal Line