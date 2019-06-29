Этот контент был опубликован 29 июня 2019 г. 11:26

Берлин. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в ходе переговоров "на полях" саммита G20 в Осаке обсуждалось дальнейшее проведение встреч по сирийскому урегулированию в "стамбульском формате".

"Кроме обсуждения, конечно же, "минского процесса", мы говорили о том, что хотим продолжить "стамбульский формат" в этом году - то есть с участием (президента Турции) Реджепа Тайипа Эрдогана, (президента РФ) Владимира Путина, (президента Франции) Эмманюэля Макрона", - сказала канцлер ФРГ, выступая в субботу на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.

В конце 2018 года состоялся саммит РФ-ФРГ-Франция-Турция по сирийскому урегулированию, который прошел в Стамбуле.

В пресс-службе Кремля сообщали, что саммит посвящен обмену мнениями по сирийской проблематике, в том числе по вопросам продвижения процесса политического урегулирования, дальнейшим шагам в интересах укрепления безопасности и стабильности, созданию условий для возвращения беженцев и восстановления социально-экономической инфраструктуры Сирии.

1тэ ав

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