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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 13:52 17.10.2018 - 13:52

Берлин. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что возможность заключить соглашение по Brexit пока что существует, однако в Берлине теперь готовятся к любому варианту развития событий.

"Все еще есть шанс достигнуть хорошей и прочной сделки о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ)", - сказала она, выступая перед германскими парламентариями.

"В то же самое время, конечно, ответственное и предусмотрительное руководство (подразумевает то, что - ИФ) мы готовимся ко всем сценариям. Это включает в себя возможность того, что Британия уйдет из ЕС без соглашения ", - отметила она.

В среду в Брюсселе стартовал двухдневный саммит ЕС, одной из основных тем которого является ход переговоров по Brexit.

Ранее в среду западные СМИ сообщали со ссылкой на дипломатов, что ЕС готов на год продлить сроки переходного периода после выхода Великобритании из состава объединения.

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