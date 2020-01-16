Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 17:56

Берлин. 16 января. ИНТЕРФАКС - Необходимо соблюдать режим прекращения огня в Ливии, это главное условие успеха дальнейших переговоров, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Министр иностранных дел Германии Хайко Маас встречался сегодня с генералом Хафтаром (командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар - ИФ). Главное - чтобы соблюдался режим прекращения огня", - сказала Меркель журналистам в четверг в Берлине.

Также, по ее словам, необходимо соблюдение в Ливии оружейного эмбарго.

Противоборствующие силы Хафтара и ливийского правительства, откликнувшиеся на призывы РФ и Турции, в ночь на 12 января объявили перемирие. 13 января глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой сторон обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Саррадж подписал документ, а Хафтар - нет.

На 19 января в Берлине намечена международная конференции по урегулированию ливийского конфликта.

1тф др

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