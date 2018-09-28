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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 13:19 28.09.2018 - 13:19

Берлин. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Меркель заявила, что в настоящий момент ведется подготовка встречи лидеров ФРГ, России, Франции и Турции по Сирии, встречу планируется провести в октябре и обсудить на ней ситуацию в Идлибе.

"Мы за то, чтобы состоялась четырехсторонняя встреча, поскольку ситуация (в Идлибе - ИФ), как и раньше, остается хрупкой", - сказала А.Меркель журналистам в Берлине в пятницу по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По ее словам, речь идет о встрече глав Турции, Франции, Германии и России.

"Мы стремимся к тому, чтобы она состоялась еще в октябре", - добавила канцлер.

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