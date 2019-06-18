Берлин. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским перспективу расширения санкций в отношении России.
"Мы говорили не о расширении санкций, а об их продлении", - сказала Меркель журналистам.
По ее словам, стороны сошлись во мнении, что "до тех пор, пока не будет прогресса (в реализации минских договоренностей - ИФ), санкции не будут сняты".
Во вторник Зеленский прибыл в Берлин с официальным визитом, это первая его встреча с Меркель.
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