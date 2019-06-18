Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 14:27

Берлин. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским перспективу расширения санкций в отношении России.

"Мы говорили не о расширении санкций, а об их продлении", - сказала Меркель журналистам.

По ее словам, стороны сошлись во мнении, что "до тех пор, пока не будет прогресса (в реализации минских договоренностей - ИФ), санкции не будут сняты".

Во вторник Зеленский прибыл в Берлин с официальным визитом, это первая его встреча с Меркель.

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