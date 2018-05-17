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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 15:06 17.05.2018 - 15:06

*** Она отметила, что судьба санкций зависит от выполнения минских соглашений

Берлин. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным в Сочи ряд международных проблем, но не вопрос санкций, введенных против РФ.

На пресс-конференции в Софии она подчеркнула, что "снятие санкций зависит от реализации Москвой минских соглашений".

"Конечно же, мы с (Путиным - ИФ) обсудим соглашение с Ираном, конечно же, мы обсудим Сирию, также мы затронем Украину. Это очевидно, но вопросы санкций зависят от выполнения минских соглашений", - отметила канцлер.

18 мая А.Меркель совершит рабочий визит в Сочи, где встретится с В.Путиным. Лидеры России и ФРГ 11 мая обсудили по телефону подготовку к этому визиту. Стороны также поговорили о ситуации с выходом США из иранской ядерной сделки, об активизации "нормандского формата" урегулирования в Донбассе и о сирийской проблематике.

кю ар др

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