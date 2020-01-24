Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 15:29

Стамбул. 24 января. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости продвижения политического процесса в Сирии.

"У нас общий интерес в том, чтобы политический процесс в Сирии двигался вперед", - сказала она в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Мы договорились о том, что хотели бы продолжить встречу, которая некоторое время назад состоялась в Стамбуле с участием российского президента и французского президента. По возможности это должно состояться в первом квартале этого года", - отметила она.

Четырехсторонний саммит Россия-Германия-Франция-Турция, посвященный сирийскому урегулированию, прошел в Стамбуле осенью прошлого года.

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