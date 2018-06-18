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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 13:59 18.06.2018 - 13:59

Берлин. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер договорились о двухнедельной отсрочке в выработке окончательной линии в миграционной политике, сообщает телеканал "Н-тв" со ссылкой на источники на заседании президиума партии ХДС.

Подтверждение этой информации будет означать, что внутриполитический кризис в ФРГ временно урегулирован - спор политиков угрожает распадом партийного союза ХДС/ХСС и правящей в стране коалиции. На 14.00 (15.00 мск) запланированы две пресс-конференции - А. Меркель и Берлине и Х.Зеехофера в Мюнхене.

Христианско-социальный союз ХСС Х. Зеехофера и Христианско-демократический союз (ХДС), лидером которого является А.Меркель, не могут договориться о единой линии в отношении беженцев - Х.Зеехофер ранее предложил проект документа по урегулированию миграционных проблем - так называемый "генеральный план" из 63 пунктов, который в общих чертах уже известен, но пока не опубликован.

С одним из пунктов, а именно - с предложением отказывать беженцам, уже зарегистрированным в других странах, в убежище и отправлять их назад прямо с границы ФРГ, - А.Меркель не согласна. По ее мнению, в результате получится, что Германия будет отправлять беженцев обратно в Грецию, Австрию или Италию, поскольку многие беженцы в первую очередь регистрировались именно там.

Канцлер настаивает на решении в интересах всего Евросоюза, а не только Германии, и просит у ХСС две недели отсрочки - до саммита ЕС в Брюсселе. Там А.Меркель планирует добиться двухсторонних договоренностей с рядом стран, затронутых проблемой беженцев в первую очередь.

Саммит Евросоюза запланирован на 28-29 июня.

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