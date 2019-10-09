Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 20:47

Берлин. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский в среду провели телефонный разговор, в ходе которого высказались за проведение саммита нормандской "четверки", сообщает агентство Bloomberg.

"Меркель и Зеленский согласились, что пришло время для саммита в нормандском формате", - сообщает агентство.

В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Ранее в октябре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на проведение в скором времени саммита в "нормандском формате", и выразил надежду на достижение на нем осязаемых результатов.

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