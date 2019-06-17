Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 13:03

Берлин. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во вторник на встрече в Берлине обсудят выполнение минских договоренностей по урегулированию в Донбассе, ход реформ на Украине и проблемы, связанные со строительством газопровода "Северный поток 2", заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер принимает завтра украинского президента Зеленского. Она точно захочет услышать, как он хочет действовать во внутриполитическом плане, его позицию по реформам последних лет. Далее следует большая тема "Минск",- сказал Зайберт в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Также Зайберт не исключил обсуждения темы газопровода "Северный поток 2".

1тф ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!