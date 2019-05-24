Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 11:13

Берлин. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого, обсуждались минские договоренности, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Обе стороны подчеркнули необходимость в полной реализации минских договоренностей и заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в "нормандском формате". Они договорились по этому, и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт", - говорится в заявлении Зайберта, поступившем в "Интерфакс".

1тф ав

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