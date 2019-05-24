Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 11:13

Берлин. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого, обсуждались минские договоренности, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Обе стороны подчеркнули необходимость в полной реализации минских договоренностей и заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в "нормандском формате". Они договорились по этому, и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт", - говорится в заявлении Зайберта, поступившем в "Интерфакс".

Россия, Франция, Германия и Украина образуют так называемый "нормандский формат" или "нормандскую четверку" - группу высокопоставленных представителей РФ, Германии, Франции и Украины, созданную в июне 2014 года для урегулирования ситуации в Донбассе. Встречи в этом формате могут проходить как на уровне глав государств, так и на уровне глав МИД.

3 мая советник Зеленского Александр Данилюк заявил, что возобновление переговоров об урегулировании в Донбассе в "нормандском формате" является ключевым для команды нового президента Украины. "Ключевым для нас приоритетом будет возобновление, активизация работы "нормандского формата", - сказал Данилюк журналистам в Брюсселе. Причем, по его словам, важна не дата проведения встречи, а наполнение ее смыслом.

До своей инаугурации Зеленский заявлял, что переговоры в "нормандском формате" будут продолжены, как и должна быть продолжена работа в Минском формате, однако последний нуждается в перезагрузке и обновлении кадрового состава: "Мы будем действовать в любом случае в "нормандском формате". Мы будем продолжать Минский процесс. Мы будем его перезагружать".

1тф ав

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