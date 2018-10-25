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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 21:17 25.10.2018 - 21:17

Берлин. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом, основной темой которых стала гибель оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, говорится в сообщении, распространенном в четверг представителем канцлера Штеффеном Зайбертом.

"Канцлер ФРГ А.Меркель призвала Саудовскую Аравию к проведению незамедлительного, прозрачного и достоверного расследования, чтобы установить обстоятельства (смерти журналиста - ИФ)", - отмечается в сообщении.

При этом А.Меркель подчеркнула, что виновные в гибели Дж.Хашкаджи должны быть привлечены к ответственности.

Обозреватель "Вашингтон пост" саудовец Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой правящей в Саудовской Аравии династии, исчез 2 октября после того, как зашел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где в этот момент находилась делегация из Эр-Рияда.

Позже было установлено, что он был убит на территории саудовской дипмиссии. В Эр-Рияде отрицают причастность к инциденту.

Власти Турции ведут расследование в связи со смертью Дж.Хашкаджи, тело которого до сих пор не было найдено.

1тэ ар

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