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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 17:11 19.06.2018 - 17:11

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Берлин. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились считать миграцию общим вызовом как для двух стран, так и для ЕС и условились впредь лучше координироваться, заявила А.Меркель во вторник.

"Мы считаем это общим вызовом, при котором надо в первую очередь бороться с причинами миграции", - сказала канцлер, выступая на совместной пресс-конференции с А.Макроном в правительственной резиденции Мезеберг, прямую трансляцию которой ведет телеканал N-tv.

По словам германского лидера, это значит, что страны ЕС должны активизировать мирную работу в регионах конфликта, таких как Сирия или Украина, в рамках "минского процесса". Принятые во вторник решения можно назвать "мезебергским заявлением", указала она.

"Мы открываем новую главу инициатив для Европейского союза и германо-французского сотрудничества. Конечно, все, что здесь было достигнуто, требует дальнейшей проработки", - указала канцлер.

В числе договоренностей - планы лучше координироваться в борьбе с миграцией и активнее сотрудничать в сфере безопасности. По ее словам, ЕС должен сплотиться в преодолении общих проблем.

Также стороны обсудили и целый ряд других тем.

"Нам нужны новые инструменты в сфере внешней политики", - полагает А.Меркель, по словам которой страны-члены ЕС должны действовать не столько каждая сама за себя, сколько комплексно подходить к решению вопросов.

"Мы хотим предотвратить дальнейшее разобщение Европы", - сказала канцлер. Германия и Франция, отметила она, поддерживают планы Еврокомиссии и Австрии, которая с 1 июля председательствует в Совете Европейского союза, по защите внешних границ ЕС.

"Это означает не что иное, как существенное увеличение персонала агентства Frontex", - отметила политик. Также Франция и Германия выступили за поддержку стран, которые страдают от большого наплыва беженцев.

В числе вопросов, которые обсудили А.Меркель и Э.Макрон, - укрепление бюджета еврозоны и поддержка инвестиций с целью "усилить конвергенцию внутри еврозоны", сказала канцлер.

"Здесь важно, например, чтобы Германия и Франция вместе работали над разработкой налогообложения для предприятий", - отметила она.

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