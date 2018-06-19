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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 16:58 19.06.2018 - 16:58

Берлин. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились считать миграцию общим вызовом как для двух стран, так и для ЕС и условились впредь лучше координироваться, заявила А.Меркель во вторник.

"Мы считаем это общим вызовом, при котором надо в первую очередь бороться с причинами миграции", - сказала канцлер, выступая на совместной пресс-конференции с А.Макроном в правительственной резиденции Мезеберг, прямую трансляцию которой ведет телеканал N-tv.

По словам германского лидера, это значит, что страны ЕС должны активизировать мирную работу в регионах конфликта, таких как Сирия или Украина, в рамках "минского процесса". Принятые во вторник решения можно назвать "мезебергским заявлением", указала она.

"Мы открываем новую главу инициатив для Европейского союза и германо-французского сотрудничества. Конечно, все, что здесь было достигнуто, требует дальнейшей проработки", - указала канцлер.

В числе договоренностей - планы лучше координироваться в борьбе с миграцией и активнее сотрудничать в сфере безопасности. По ее словам, ЕС должен сплотиться в преодолении общих проблем.

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