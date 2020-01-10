Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 12:36

Берлин. 10 января. ИНТЕРФАКС - Обострение отношений между Тегераном и Вашингтоном может стать одной из тем переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина., сообщил официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

"Это очевидно, что помимо целого ряда тем напряжение в отношениях между США и Ираном может стать темой переговоров", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

Как ожидается, Меркель по приглашению Путина посетит Россию с рабочим визитом в субботу, 11 января.

Эскалация напряженности в отношениях Ирана и США произошла в начале 2020 года. 3 января в ходе спецоперации США в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В Иране пообещали отомстить за эту смерть.

8 января Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке. После этого президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана.

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