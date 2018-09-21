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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 11:56 21.09.2018 - 11:56

Берлин. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель 28 сентября примет в Берлине президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер в пятницу, 28 сентября примет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в 11:30 состоится совместный обед в ведомстве федерального канцлера", - сказал Ш.Зайберт.

В субботу, 29 сентября А.Меркель и Р.Эрдоган встретятся за рабочим завтраком.

По словам Ш.Зайберта, в рамках визита запланированы переговоры по "региональным и внешнеполитическим аспектам".

Также на пятницу запланирована совместная пресс-конференция лидеров двух государств.

Ранее А.Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого, том числе, обсуждалась договоренность между лидерами РФ и Турции от 17 сентября о создании демилитаризованной буферной зоны в районе сирийского Идлиба.

Канцлер приветствовала усилия по предотвращению военной эскалации и по защите мирного населения, сообщил Ш.Зайберт.

1тф ар ав

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