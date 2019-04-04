Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 19:00

Лондон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг выразила надежду на то, что Великобритания сможет представить конкретное предложение по Brexit на саммите глав и правительств стран ЕС, который состоится 10 апреля.

"Надеюсь, что британский премьер-министр Тереза Мэй сможет представить какое-либо предложение для обсуждения (по Brexit на грядущем саммите ЕС - ИФ)", - сказала А.Меркель, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

"Я надеюсь, что интенсивные дискуссии, которые ведутся в Лондоне, дадут результаты к следующей среде, когда мы будем проводить саммит ЕС", - добавила она.

При этом А.Меркель вновь подчеркнула, что сделает все возможное, чтобы предотвратить выход Британии из ЕС без соглашения.

Канцлер ФРГ также отметила, что у Британии и ЕС по-прежнему есть много общего: не только в экономической сфере, но и в сфере безопасности и внешней политики.

1тэ ар

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