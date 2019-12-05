Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 13:54

Берлин. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель назвала вопрос о возможных скоординированных дипломатических мерах в отношении РФ в связи с расследованием убийства в Берлине и высылкой двух сотрудников российского посольства в ФРГ спекулятивным.

"Вы слышали, что у Генпрокуратуры ФРГ есть первичное подозрение, и я не думаю, что имеет смысл отвечать сейчас на какие-либо спекулятивные вопросы. Надо подождать результатов работы Генпрокуратуры", - сказала Меркель в четверг журналистам в Берлине.

Адресованный ей вопрос касался возможных скоординированных вместе со странами-партнерами Германии дипломатических мер воздействия на РФ. В частности, на таких мерах со стороны стран-партнеров настаивала Великобритания в деле об отравлении Сергея Скрипаля.

Летом в Берлине произошло громкое убийство гражданина Грузии и России, участника второго чеченского конфликта: он был застрелен в центре города днем, когда шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержан гражданин России, в ФРГ утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но она с августа последовательно не предоставляла информацию. Из-за этого Германия накануне объявила персона нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ.

Генпрокуратура и правительство Германии считают, что убийство было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни: убитый был квалифицирован в России как террорист, и с 2000 по 2004 год он руководил боевиками в Чечне.

Официальные представители РФ отвергают причастность российских властей к этому убийству.

1тф ан

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