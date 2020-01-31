Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 17:53

Берлин. 31 января. ИНТЕРФАКС - Выход Великобритании из Евросоюза стал "тяжелым этапом" для Германии и всего Евросоюза, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Но Германия хочет оставаться близким партнером и другом Великобритании, так как нас объединяют общие ценности", - заявила канцлер в опубликованном в пятницу видеоподкасте.

По ее словам, в этом году предстоят активные переговоры с Великобританией о новых договоренностях.

"Чем больше Великобритания будет отклоняться от условий внутреннего рынка, тем сильней изменения будут определять наши будущие отношения", - указала политик.

Она напомнила, что до 31 декабря 2020 года действует так называемый переходный период и в это время для обеих сторон ничего не изменится - ни для граждан, ни для бизнеса.

Великобритания официально выходит из состава ЕС в 23:00 по лондонскому времени 31 января (2:00 мск 1 февраля).

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