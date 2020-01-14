*** Конференция пройдет на уровне глав государств и правительств, приглашены, в том числе, РФ и США
Берлин. 14 января. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель назначила конференцию по Ливии при участии России и США на предстоящее воскресенье, сообщает во вторник пресс-служба кабмина ФРГ.
"Канцлер Ангела Меркель по согласованию с генсеком ООН приняла решение пригласить в воскресенье, 19 января 2020 года, глав государств и правительств в Берлин в ведомство федерального канцлера на конференцию по Ливии", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы правительства.
Сообщается, что в конференции примут участие следующие страны: "США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир".
Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.
В Берлин приглашаются глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.
1тф пч