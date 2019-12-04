Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 15:44

Лондон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что планирует обсудить высылку российских дипломатов из ФРГ с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе "нормандского саммита", по ее словам, она обсуждала этот вопрос с партнерами по НАТО.

"Я увижусь с российским президентом на следующей неделе, я сообщу ему. Мы приняли эти меры потому, что мы не наблюдали готовности России поддержать нас в расследовании этого убийства", - сказала канцлер в среду на пресс-конференции в Лондоне "на полях" саммита НАТО.

По ее словам, она обсуждала "дипломатический скандал" в ходе двухсторонних переговоров на саммите НАТО.

Гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте. Изначально СМИ называли имя Зелимхан Хангошвили. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

Генпрокуратура ФРГ считает, что убийство могло быть совершено либо по заказу властей России, либо по указанию властей Чечни. В среду стало известно о том, что МИД ФРГ объявило двух российских дипломатов в Германии персона нон грата из-за того, что Россия недостаточно содействовала властям ФРГ в расследовании преступления.

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