Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 12:12 19.03.2018 - 12:12

*** Он отметил, что диалог между ФРГ и Россией должен продолжаться, несмотря на разногласия

Берлин. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в скором времени поздравит Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, сообщил в понедельник официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Канцлер - как это обычно бывает в таких случаях - поздравит его. Она в скором времени направит ему телеграмму", - сказал Ш.Зайберт на пресс-конференции в понедельник.

По его мнению, в телеграмме будут упоминаться и разногласия в германско-российских отношениях.

"У нас есть различия в позициях с Россией, и мы вполне внятно критикуем политику России по ряду направлений - Украина, Сирия", - сказал Ш.Зайберт, добавив, что важно сохранять контакт с российским правительством и президентом.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ранее в понедельник уже поздравил В.Путина.

кю ар де

Neuer Inhalt Horizontal Line