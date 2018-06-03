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Берлин. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности к работе с новым итальянским правительством "вместо размышлений о его намерениях", пишет "Франкфуртер Альгемайне Зонтагсцайтунг".

В ответ на комментарии нового главы МВД Италии Маттео Сальвини о том, что "итальянцы не являются рабами" центра влияния ЕС - Франции и Германии, А.Меркель заявила в интервью изданию, что "лучше всего сосредоточить внимание на обсуждении вопросов" с Италией.

А.Меркель добавила, что в интересах Германии - сохранить возможность Европы действовать и добиваться того, чтобы ее голос был слышен в период перемен мирового порядка.

На протяжении нескольких месяцев итальянские политики не могли сформировать правительство. В четверг юрист Джузеппе Конте получил от президента Италии Серджо Маттареллы поручение сформировать правительство.

1эф де

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Интерфакс