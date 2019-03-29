Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 12:21

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Лондон/Берлин. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в следующий четверг отправится в Дублин для переговоров с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром по вопросам, связанным с Brexit, подтвердила журналистам в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Канцлер Ангела Меркель в следующий четверг, 4 апреля, отправится в Ирландию с коротким визитом. Канцлер по приглашению премьер-министра Лео Варадкара хочет составить представление о ситуации на месте, в Ирландии ", - сказала У.Деммер.

"В центре политических переговоров находится актуальная европейская политическая повестка, в особенности развитие ситуации вокруг выхода Великобритании из ЕС", - указала представитель правительства ФРГ.

Газета The Irish Times также сообщает, что со своей стороны власти Ирландии расценили готовящийся визит А.Меркель как положительный сигнал и выражение политической поддержки Европы Дублину на фоне ситуации с Brexit.

Ожидается, что поездка А.Меркель будет включать в себя переговоры с Л.Варадкаром и совместную пресс-конференцию.

В свою очередь Л.Варадкар в следующий вторник, перед встречей с А.Меркель, совершит визит во Францию, где проведет переговоры с французским президентом Эмманюэлем Макроном по Brexit.

Депутаты британской палаты общин в пятницу проголосуют по юридически обязывающей части сделки по Brexit, заключенной Лондоном с Брюсселем, то есть по проекту соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Пятница - последний день, когда британский парламент может проголосовать по Brexit, получив от ЕС техническое продление сроков выхода из ЕС до 22 мая. Если депутаты сделку не поддержат, то дата Brexit сдвигается на 12 апреля: до этой даты правительство должно будет представить ЕС свои дальнейшие шаги по Brexit.

В соглашение, в том числе, внесено положение о "страховочном плане" по ирландской границе, которое вызвало значительное недовольство среди британских депутатов.

"Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в том случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу. Значительное число британских депутатов считает, что такая мера негативно скажется на Великобритании, привязав ее к таможенным нормативам ЕС.

1тф аю

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