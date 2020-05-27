Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 17:02

Берлин. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Переговоры внутри ЕС о предложении председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен создать финансовый инструмент послекризисного восстановления экономики ЕС будут сложными, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

"Будут сложные переговоры, они не будут завершены на следующем заседании Европейского совета", - заявила она.

Как сообщалось, фон дер Ляйен предложила в среду создать финансовый инструмент послекризисного восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро.

"Из этих 750 млрд евро 500 млрд будут составлять субвенции, а 250 - займы", - заявила фон дер Ляйен на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе.

Она объяснила, что предложенный Еврокомиссией план под названием "Будущее поколение ЕС" "увеличит общую финансовую мощь бюджета Европейского союза на 2021-2027 гг. до 1,85 трлн евро".

Обозреватели в ЕС практически единодушны в том, что Евросоюз ожидают горячие споры по этому финансовому инструменту вплоть до июньского саммита ЕС, на который в Брюсселе пока надеются собрать глав государств и правительств 27 стран, а не проводить его по видеосвязи.

Европейские СМИ пишут о том, что Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция окажут сопротивление плану Еврокомиссии, так как они стабильно выступают против любого значительного увеличения союзного бюджета ЕС, что как раз и предусматривается инструментом, который предложила в среду фон дер Ляйен.

1тф ав

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