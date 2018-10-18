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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 16:25 18.10.2018 - 16:25

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Дата следующей встречи европейских лидеров, посвященной выходу Британии из ЕС, пока не определена, так как для ее проведения необходим существенный прогресс в переговорах с Лондоном, заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы договорились, что мы встретимся вновь тогда, когда будет достигнут существенный прогресс, в любое удобное для этого время. Но сейчас пока мы не можем сказать, когда такая встреча может состояться", - заявила А.Меркель, указав, что на данном этапе не решены несколько ключевых вопросов, включая тему с ирландской границей.

Вместе с тем, она положительно высказалась о состоявшейся накануне вечерней дискуссии, посвященной этой теме, ставшей основной для этого Европейского Совета.

"Многое было переоценено и повторно проанализировано в довольно конструктивном ключе", - заявила А.Меркель.

По словам канцлера ФРГ, с одной стороны, все остающиеся в составе объединения 27 государств хотели бы такого Brexit, который указывал бы на то, что Британия уже не в составе ЕС. Однако с другой стороны, они выразили желание установить хорошие отношения с Британией в будущем.

Она также поблагодарила главного переговорщика от ЕС Мишеля Барнье и его команду за ведение переговоров с Британией.

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