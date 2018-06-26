Меркель не поедет в Казань на матч ЧМ-2018 Германия - Южная Корея из-за занятости
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Берлин. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что не поедет в среду в Казань на матч Германия - Южная Корея из-за плотного рабочего графика.
"В свете того, что идет парламентская рабочая неделя, завтра меня не будет в Казани, но я желаю сборной от всего сердца всего самого лучшего", - сказала А.Меркель журналистам в Берлине во вторник.
По ее словам, она надеется на хороший исход игры для немецкой сборной.
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Интерфакс