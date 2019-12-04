Лондон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что высылка из Германии российских дипломатов - это событие в двусторонних отношениях РФ и ФРГ, но оно, по ее мнению, не повлияет на ход саммита "нормандской четверки" по Украине.

"Я не думаю, что этот случай скажется на встрече в "нормандском формате", там речь пойдет об Украине и о том, как нам продвинуться вперед в минском процессе. Но в вопросах двусторонних отношений это, конечно, событие... Мы, к сожалению, не получили активной помощи от России в расследовании этого преступления", - сказала канцлер в среду на пресс-конференции в Лондоне "на полях" саммита НАТО.

Гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте. Изначально СМИ называли имя Зелимхан Хангошвили. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

Генпрокуратура ФРГ считает, что убийство могло быть совершено либо по заказу властей России, либо по указанию властей Чечни. В среду стало известно о том, что МИД ФРГ объявило двух российских дипломатов в Германии персона нон грата из-за того, что Россия недостаточно содействовала властям ФРГ в расследовании преступления.

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