Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 12:44

Берлин. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник заявила, что до последнего намерена добиваться выход Британии из ЕС с соглашением.

"Я буду бороться до последнего часа 29 марта за упорядоченный выход Британии из Европейского Союза. У нас немного времени, но все еще есть несколько дней", - заявила она на конференции в Берлине.

Ранее во вторник госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот заявил, что в Евросоюзе уже устали от переговоров по Brexit.

Парламент Великобритании дважды голосовал по предложенному Т.Мэй соглашению, и оба раза отверг эту сделку.

Накануне спикер Палаты общин Джон Беркоу исключил проведение очередного голосования по Brexit, если Т.Мэй не внесет изменения в предложение об условиях выхода Великобритании из ЕС. При этом в Брюсселе неоднократно заявляли, что не готовы менять параметры сделки.

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