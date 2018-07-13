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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 12:26 13.07.2018 - 12:26

Берлин. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала с президентом США Дональдом Трампом предстоящую встречу американского лидера с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"В числе тем, которые обсуждались, были следующие: торговля, энергетика, миграция, Сирия, его предстоящая встреча с президентом Путиным", - сказал Ш.Зайберт в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Двухсторонние переговоры А.Меркель и Д.Трампа состоялись на саммите НАТО в Брюсселе ранее на этой неделе.

Встреча Д.Трампа и В.Путина пройдет 16 июля в Хельсинки.

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