Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 13:07

Берлин. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с украинским премьером Денисом Шмыгалем ситуацию на востоке Украины, двусторонние отношения и пандемию коронавируса, сообщил во вторник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Они говорили о тесных двусторонних и экономических отношениях, процессе реформ в Украине и ситуации с безопасностью на востоке Украины. Канцлер подтвердила премьер-министру поддержку ФРГ в отношении курса реформ, в особенности в сфере децентрализации, энергетики, права и борьбы с коррупцией", - сообщил Зайберт.

Разговор прошел в режиме видеоконференции.

По словам Зайберта, Шмыгаль сообщил о намерении правительства Украины продолжать реформы в тесном сотрудничестве с ЕС и МВФ.

"Кроме этого канцлер и премьер обсудили меры по подавлению пандемии коронавируса. Канцлер заверила в том, что проверит возможности оказать поддержку в преодолении кризиса", - добавил представитель правительства ФРГ.

Германия, указали в кабмине, является важнейшим экономическим партнером Украины, объем двусторонней торговли в 2019 году составил 7,8 млрд евро. На территории страны действует около 2 тысяч немецких предприятий. С 2014 года Германия выделила Киеву поддержку в общей сложности на 1,2 млрд евро.

1тф вв

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