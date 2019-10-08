Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 11:29

Берлин. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник принимает в Берлине нового председателя Европарламента Давида-Марию Сассоли, темой разговора будет Brexit.

"Перед нами много больших задач, к ним относится, конечно, выход Великобритании из Евросоюза. Сегодня это будет предметом нашего разговора", - сказала Меркель журналистам.

После переговоров, отметила она, Сассоли отправится в Лондон на переговоры с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

По словам Меркель, Германия планирует активно работать с Европарламентом в его новом составе. "Дееспособность Европы обеспечена только тогда, когда Еврокомиссия, Евросовет и Европаралмент тесно работают вместе", - указала канцлер.

Сассоли был избран на пост спикера Европарламента 3 июля 2019 года.

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