Берлин. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник принимает в Берлине нового председателя Европарламента Давида-Марию Сассоли, темой разговора будет Brexit.
"Перед нами много больших задач, к ним относится, конечно, выход Великобритании из Евросоюза. Сегодня это будет предметом нашего разговора", - сказала Меркель журналистам.
После переговоров, отметила она, Сассоли отправится в Лондон на переговоры с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
По словам Меркель, Германия планирует активно работать с Европарламентом в его новом составе. "Дееспособность Европы обеспечена только тогда, когда Еврокомиссия, Евросовет и Европаралмент тесно работают вместе", - указала канцлер.
Сассоли был избран на пост спикера Европарламента 3 июля 2019 года.
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