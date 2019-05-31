Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 12:32

Берлин. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что темами беседы с госсекретарем США Майком Помпео станут Иран, Сирия и ситуация на Украине.

"У нас будет множество проблем для обсуждения... В первую очередь, вопрос Ирана и то, как мы можем предотвратить создание ядерного оружия", - сказала Меркель журналистам перед переговорами с госсекретарем.

Также стороны планируют обсудить ситуацию в Афганистане, где дислоцированы силы Германии и США, а также положение в Сирии.

"Конечно, речь пойдет о будущем Украины после того, как там прошли президентские выборы", - указала канцлер.

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