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Берлин. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель, скорее всего, останется у власти даже в том случае, если в результате сложных переговоров по решению миграционного кризиса правящая коалиция в ФРГ прекратит существование, считает эксперт, руководитель берлинского бюро Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Йозеф Яннинг.

"Если развалится коалиция, она все равно будет у власти", - сказал Й.Яннинг.

По его словам, в случае, если на предстоящем 28-29 июня саммите ЕС канцлеру не удастся добиться приемлемых для ЕС договоренностей, а правительство ФРГ не сможет прийти к консенсусу, на главу МВД ФРГ Хорста Зеехофера, который предлагал односторонние действия в миграционном регулировании, "повысится давление", и ему придется выполнять обещание.

Ранее Х.Зеехофер обещал в случае отсутствия консенсуса с 1 июля запретить беженцам, зарегистрированным в других странах, въезд в ФРГ.

Если Х.Зеехофер обещание выполнит, А.Меркель придется его уволить, рассуждает Й.Яннинг. "Если она его уволит, (...) вероятно, другие министры ХСС оставят правительство и выйдут из кабинета министров, и тогда у А.Меркель не будет большинства парламента", - сказал эксперт.

Другого канцлера можно выбрать только тогда, когда за новую кандидатуру проголосует абсолютное большинство депутатов, что Й.Яннинг считает крайне маловероятным.

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Интерфакс