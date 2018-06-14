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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 19:52 14.06.2018 - 19:52

Берлин. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на своей точке зрения в вопросе миграционного урегулирования и отвергает предложение главы МВД страны Хорста Зеехофера отказывать в предоставлении убежища беженцам прямо на границе ФРГ.

"Я лично считаю нелегальную миграцию одним из крупнейших вызовов ЕС и полагаю, что мы не можем действовать в одностороннем порядке, не можем действовать без согласования, доставляя неудобства третьим сторонам", - сказала канцлер журналистам в четверг.

По ее словам, заявления на предоставление убежища действительно должны рассматриваться в первую очередь в той стране, где их подали впервые, что же касается отказа во въезде в Германию в этом случае, то она считает это неправильным.

А.Меркель отметила, что считает правильной работу над сокращением нелегальной миграции. Она также заявила, что рассчитывает переговорить с европейскими партнерами и попытаться заключить двухсторонние договоренности на полях заседания Европейского совета, которое состоится в Брюсселе 28 и 29 июня.

Ранее Х.Зеехофер в так называемом миграционном "генеральном плане" предложил отказывать гражданам, которые уже были зарегистрированы в других странах ЕС в качестве беженцев, но хотят попасть в Германию, в регистрации и возможности подать новую заявку на границе ФРГ. На практике такое предложение означает, что беженцев, зарегистрированных в Австрии или Италии, прямо с границы будут направлять обратно в эти страны.

Миграционные вопросы спровоцировали в Германии внутриполитический кризис - переговоры Христианско-демократического союза (ХДС) А.Меркель и Христианско-социального союза (ХСС) главы Х.Зеехофера до сих пор не увенчались успехом. Накануне А.Меркель и Х.Зеехофер договориться не удалось, также в четверг безрезультатно закончились переговоры представителей фракции в парламенте.

В начале следующей недели политики из ХСС собираются на заседание президиума партии в Мюнхене, на котором хотят еще раз все детально обсудить и обозначить поддержку главе МВД.

По информации газеты "Аугсбургер Альгемайне", ранее в четверг Х. Зеехофер на внутрипартийном заседании сообщил, что в случае, если договориться не удастся, он будет действовать в одиночку, воспользовавшись своими министерскими полномочиями. Вследствие этого он также не исключил, что совместная парламентская фракция может прекратить существование.

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