Этот контент был опубликован 7 марта 2019 г. 19:10

Берлин. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась принять предложение вице-президента США Майка Пенса о направлении кораблей военно-морских сил Германии в район Крыма, передает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По его информации, в ходе встречи на Мюнхенский конференции по безопасности 16 февраля М.Пенс призвал А.Меркель направить германские корабли в Керченский пролив, чтобы "показать Путину (президент РФ Владимир Путин), что западные державы не откажутся от доступа к этим водам", - сказали источники агентства на условиях анонимности.

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