Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 12:06

Лондон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в следующий четверг прибудет в Дублин для переговоров с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром по вопросам, связанным с Brexit, сообщает в пятницу издание The Irish Times со ссылкой на представителя германских властей.

"Есть неотложные вопросы для обсуждения. Такие визиты обычно происходят, когда есть причина", - сказал он газете.

Берлин должен будет позднее в пятницу подтвердить этот визит, отмечает издание.

The Irish Times также пишет, что со своей стороны власти Ирландии расценили готовящийся визит А.Меркель как положительный сигнал и выражение политической поддержки Европы Дублину на фоне ситуации с Brexit.

Ожидается, что поездка А.Меркель будет короткой и будет включать в себя переговоры с Л.Варадкаром и совместную пресс-конференцию.

В свою очередь Л.Варадкар в следующий вторник, перед встречей с А.Меркель, совершит визит во Францию, где проведет переговоры с французским президентом Эмманюэлем Макроном по Brexit.

Депутаты британской палаты общин в пятницу проголосуют по юридически обязывающей части сделки по Brexit, заключенной Лондоном с Брюсселем, то есть по проекту соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Пятница - последний день, когда британский парламент может проголосовать по Brexit, получив от ЕС техническое продление сроков выхода из ЕС до 22 мая. Если депутаты сделку не поддержат, то дата Brexit сдвигается на 12 апреля: до этой даты правительство должно будет представить ЕС свои дальнейшие шаги по Brexit.

В соглашение, в том числе, внесено положение о "страховочном плане" по ирландской границе, которое вызвало значительное недовольство среди британских депутатов.

"Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в том случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу. Значительное число британских депутатов считает, что такая мера негативно скажется на Великобритании, привязав ее к таможенным нормативам ЕС.

1аю ар

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